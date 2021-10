Jake Gyllenhaal zavzpomínal na postelovou scénu s Jennifer Aniston: Zachránil ho polštář

Jake Gyllenhaal a Jennifer Aniston Profimedia.cz

Herec se v rádiové show Howarda Sterna rozpovídal o postelové scéně s Jennifer Aniston (52), kterou si střihli v dramatu Hodná holka z roku 2002. A nebyl to zážitek, na který by rád vzpomínal.

„Jo, byla to muka. Je to divné, ale milostné scény jsou trapné, sleduje vás tak 30 nebo 50 lidí. To mě fakt nerajcuje, takže většinou je to tak divně mechanické. Je to tanec, choreografie pro kamery,“ popsal.

A došlo i na polštář, který se při natáčení takových scén typicky používá. Mluvila o něm například i koordinátorka intimity pro seriál Bridgertonovi, v němž je žhavých scén požehnaně.

„Pamatuji si polštář. Použili jsme polštářovou techniku,“ svěřil se Jake. „Je to preventivní. Obecně se to používá v horizontálních polohách.“

„Polštář tě zachránil, co?“ utahoval si z herce moderátor. „Ve skutečnosti to navrhla Jennifer. Byla tak laskavá, že ho tam položila, než jsme začali,“ odpověděl Gyllenhaal.

Není to poprvé, co o natáčení s hvězdou Přátel herec mluvil. V roce 2016 přiznal magazínu People, že do ní byl zblázněný.

„Je drsná. Jen tak jí nemůžete zalichotit. Přiznám, že jsem do ní byl zblázněný celé roky. Takže pracovat s ní nebylo lehké. To je vše, co bych k tomu řekl. Bylo to milé.“

Jake už několik let randí s francouzskou modelkou Jeanne Cadieu, i když vztah nedávají na odiv. Dokonce se většinou ani neobjevují společně na červeném koberci. Jake se ovšem nechal slyšet, že by se rád usadil.

„Chci být jenom dobrým manželem a otcem. To je všechno, co opravdu chci. Dokázal jsem toho hodně a jsem s tím spokojený, takže to mohu říct. Dříve bych se na to asi nezaměřil,“ dodal s tím, že je jeho partnerka skvělá osoba a velmi ji miluje. ■