Revoluce v Playboyi! Na titulce jako zajíček v korzetu poprvé pózuje gay

Bretman Rock Profimedia.cz

Nejde o prvního muže, hvězdami titulní stránky se už v minulosti stali například Steve Martin nebo Burt Reynolds. První pózoval v prádle a saku, druhý v elegantním smokingu a oba s modelkami. V nedávné minulosti se i s oušky fotil také herec Ezra Miller, který se považuje za nebinárního, tedy se nehlásí k žádnému konkrétnímu pohlaví.

Podle Rocka, který se fotil v korzetu, s motýlkem i oušky, punčochách a v botách na podpatcích, jde o kultovní moment pro povědomí o diverzitě.

„Že má Playboy na obálce muže, je obrovský milník pro LGBT komunitu i pro mou barevnou komunitu, zdá se to být neskutečné. Člověk si říká: Sakra, děje se to vůbec? Tak takové to je,“ uvedl model s filipínskými kořeny.

Rock se proslavil jako beauty influencer. Na Youtube ho odebírá přes 8 milionů lidí, na Instagramu má 17,8 milionu fanoušků. ■