Dovolenou musela oželet: Anička Slováčková se chtěla vydat k moři, ale odradila ji opatření

Anička celé léto pracovala. Nevydařily se jí ani volné víkendy.

Kvůli pandemii koronaviru měla Anna Julie Slováčková (26) nedobrovolné umělecké prázdniny. Během těch uplynulých letních se proto snažila věnovat hlavně práci a na dovolenou neměla myšlenky. „Jsem hrozně ráda za to, že jsem pracovala, protože jsem si to vynahradila za ty poslední dva roky,“ nechala se slyšet Slováčková, která vyjmenovala část svých aktivit: „Měli jsme spoustu koncertů s kapelou, začala jsem natáčet Ordinaci.“

Pokud měla v létě mladá umělkyně volný den, tak jí nevyšlo počasí. „Měla jsem dva volné víkendy, na které jsem se moc těšila. Bylo ale tak hnusně, že jsem nikam nejela. To je ale život. Těším se, až budou Vánoce a užiju si volnou zimu.“

Klasickou dovolenou v zahraničí tedy neabsolvovala. „Neměla jsem ani v plánu odjet k moři. Ráda bych se tam podívala, jelikož jsem u moře několik let nebyla, ale vzhledem k tomu, co se ve světě děje, tak se mi nikam nechce. Navíc nechci být zavřená v karanténě. Řekla jsem si, že to oželím, budu doma a užiji si, jakou máme hezkou zemi,“ vysvětluje svůj postoj Anička.

Za teplem do exotiky nehodlá Slováčková vyjet ani v zimě. „Mám ráda střídání ročního období. Jet v zimě k moři je pro mě nepředstavitelné. Užívám si, když je doma sychravo. Vyrazím určitě na hory. Určitě ale nepojedu v zimě za létem,“ říká Anna Julie Slováčková. ■