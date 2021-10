Vyhrála bitvu se zákeřnou nemocí. Svým osobním příkladem pomáhá zachraňovat životy

Anna Slováčková Super.cz

„Snažím se prevenci šířit v rozhovorech, na sociálních sítích. Mám v plánu pár věcí, které chci udělat, až na ně sama budu připravená. Nechci o některých věcech ještě mluvit, aby to nebylo na úkor mě samotné,“ svěřila se Super.cz zpěvačka.

S tou jsme se setkali na švédském velvyslanectví, kde známý módní řetězec zahájil akci Pink October, který má právě za cíl podporovat boj proti rakovině prsu.

Aktivity hvězdy seriálu Ordinace v růžové zahradě nesou své ovoce.

„Mých blízkých přátel se tato nemoc přímo nedotkla, ale znám několik kamarádů svých kamarádů a kamarádek, kteří si zašli na vyšetření a opravdu se tam něco našlo. Zachytilo se to včas a vše je na dobré cestě, aby byli zcela zdraví. To mě vždycky dojímá, když můžu někomu pomoct. To je nejlepší odměna, kterou může člověk získat,“ říká Anna Julie Slováčková. ■