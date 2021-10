Tohle nikdo nečekal, Agáta Hanychová jde do reality show! Co bude s jejími dětmi?

Agáta Hanychová Herminapress

Modelka Agáta Hanychová (36) jde do reality show. Přijala nabídku Primy a od 25. října bude zavřená s náctiletými influencery v jedné vile. Agáta bude účastnicí druhé řady reality show Like House.

"Je to tak. Když nabídka přišla, překvapilo mě to. Hlavně kvůli dětem jsem přemýšlela, zda nabídku přijmu, a nakonec jsem se rozhodla, že právě kvůli nim to vezmu. Kryšpín mě prosil, ať do toho jdu, protože většinu účastníků Like House sám sleduje a miluje je. A druhým důvodem je honorář, sama živím děti, musím vydělávat," řekla Super.cz Agáta.

Hanychovou samotnou živí právě sociální sítě. "A taky jsem si říkala, že se toho můžu od mladých hodně naučit, právě co se sociálních sítí týče. Teď jsem třeba začala tím, že jsem si založila Tik Tok, prý to jako influcencerka mít musím," směje se.

Nabízí se otázka, co bude s jejími dětmi Kryšpínem a Miou, když bude zavřená ve vile. "Není to tak, že neuvidím své děti, což si asi řada lidí může myslet. Ve vile jsme přes týden, od pátku do neděle jsem doma. Tak jsem se rozhodla s tatínky dětí, že je budou mít od pondělí do čtvrtka a já zase pátek až neděle. Už nyní máme střídavou péči, tak se teď na čas jen upraví," dodala modelka. ■