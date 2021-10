Lucie Bílá si na premiéru vzala dárek od Karla Gotta: Podívejte se, co jí Slavík věnoval

Lucie Bílá Super.cz

"Jsem typ člověka, který nedokoukal ani Titanic, tak to nevidím dobře," řekla ještě před vstupem do sálu Lucie Bílá a Super.cz přiznala, že má v kabelce zásobu kapesníčků. "Karel je pro mne stejně jako pro mnoho lidí rodinný příslušník, který moc chybí," přiznala, že je pro ni nenahraditelný.

Pokud šlo o její outfit, zodpovědně ho řešila. "Samozřejmě to srovnávám se Slavíkem. Když jsem se na večer čančala, říkala jsem si, že tohle by i Slavíku slušelo. Ale dnešní večer si to taky zasloužil," doplnila a v našem videu promluvila i o tom, jak vnímá návrat ankety popularity.

Protože si na takové věci potrpí, doplněk v jejím outfitu tvořil i dárek, který od Gotta dostala. "Mám od něj prstýnek," ukázala šperk nejen na kameru, ale podívat se na něj můžete i v naší fotogalerii. ■