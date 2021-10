Dvorní návrhářka Ivany Gottové o jejích premiérových šatech: Chyběl nám souhlas Karla Gotta, svěřila

Beata Rajská Super.cz

Jak tedy Ivana model s Beatou vybírala? "Důležité je, že jsme měly připravené dva. Rozhodující pak bylo nejen schválení ode mne a od mého manžela, ale i od holčiček Gottových. Podílelo se na tom vícero lidí včetně stylisty Dušana Chrástka," řekla nám Rajská.

"Myslím, že to dopadlo přesně tak, jaká Ivana chtěla být. Elegantní a noblesní, ale zároveň šmrncovní. Takže to snad splnilo to, co jsme od toho chtěli," mínila návrhářka, která Ivanu obléká roky, například už v roce 2013.

"Ivanu za ta léta znám, vím, že ví, co chce. Ale bylo to poprvé, co jsem ji oblékala bez Karla. Většinou to byl právě on, kdo na rozhodující události řekl: Jo, to je dobrý. Teď nám jeho souhlas chyběl a strašně jsem se snažila přemýšlet jeho hlavou. Teď to zní nabubřele, ale fakt jsem ho zažila párkrát a vím, jakým způsobem to schvaloval, to závěrečné slovo potřebovala Ivanka slyšet od něho. Chybí mi," uzavřela. ■