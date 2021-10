6 skutečných zranění, která můžete vidět ve filmech: Tito herci si při natáčení ublížili doopravdy

Tom Hanks při natáčení Trosečníka málem zemřel. Foto: 20thCentFox/Courtesy Everett Collection

Tom Cruise - Mission Impossible: Fallout

V šestém pokračování akčňáku Mission Impossible Tom Cruise (59) opět působí jako nadčlověk. Herec ani tentokrát nevyužil kaskadéry, a když v jedné ze scén přeskakoval z budovy na budovu, sotva se zachytil a málem spadl. Skok ne náhodou působí bolestivě. Herec byl sice při skoku připoutaný, ale opravdu narazil a zlomil si kotník. Místo toho, aby zastavil kamery, vyškrábal se na střechu a scénu jako profík, kterým je, dokončil. Není divu, že mu platí takové množství peněz.

Jake Gyllenhaal - Slídil

Jake Gyllenhaal (40) podal v thrilleru Slídil velmi přesvědčivý výkon. Jeho ne zcela duševně stabilní postava v návalu vzteku s řevem rozbije zrcadlo. Scéna vypadá velmi přesvědčivě, protože se herec nechal opravdu unést, zrcadlo rozbil holýma rukama a pořezal si dlaň. A to tak, že potřeboval 40 stehů.

Harrison Ford - Uprchlík

Harrison Ford proslul tím, že jde do svých rolí naplno. Někdy až moc. A jestli má jeho postava pajdat lesem, tak bude pajdat lesem. Při natáčení thrilleru Uprchlík si natrhl vaz na noze, ale odmítl se nechat ošetřit, dokud film nedotočil. Jeho postavu tak lze vidět kulhat ve více scénách, protože se prostě rozhodl, že to rozchodí.

James Franco - Travička zelená

James Franco si při natáčení komedie Travička zelená pořádně natloukl. Ve scéně, kterou točili v lese, při zběsilém úprku nabourá do stromu. Na ten připevnili šroubem matraci, aby se při nárazu herec, který se rozhodl, že nepotřebuje kaskadéra, nezranil. K velké smůle to však Franco napálil hlavou přímo do toho šroubu místo do matrace. Ujetá čelenka, kterou pak ve filmu nosil, sloužila hlavně k tomu, aby chudák zakryl stehy na hlavě.

Sylvester Stallone - Rocky IV

Nikoho asi nepřekvapí, že se Sylvester Stallone (75) při natáčení někdy zranil. Při tvorbě čtvrtého dílu Rockyho to ovšem nebyla taková legrace. Aby scény byly autentické, Stallone požádal o 19 cm vyššího kolegu Doplha Lundgrena, aby do něj při závěrečném zápasu bušil doopravdy. A jak poručil, tak se stalo. Schytal několik ran a začalo ho pálit na hrudi. Pálení ignoroval, dokud mu nevyletěl tlak, a protože měl problémy s dýcháním, převezli ho na jednotku intenzivní péče. Tam si chvíli poležel. Ukázalo se totiž, že mu po ranách do hrudníku začalo otékat srdce.

Tom Hanks - Trosečník

Tom Hanks (65) je opravdovým hrdinou. Při natáčení Trosečníka na Fidži si ošklivě pořezal nohu, což je vidět i ve filmu. Zranění se v drsných podmínkách rychle zanítilo, protože ho herec ignoroval. Infekce se však šířila, a když se herec konečně dostal k lékaři, vyčinil mu, že nepřišel dříve. Mohl totiž zemřít na otravu krve. Na kapačkách zůstal tři dny a museli mu odebrat poměrně velký kus tkáně na noze. Natáčení se zastavilo na několik týdnů, aby se Hanks mohl zotavit, a ještě dlouho poté nesměl do vody. ■