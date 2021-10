Přání Karla Gotta na akci s Lounovou? Aby nebyla vyšší, musela běžet koupit nové boty s nižším podpatkem

Olga Lounová Super.cz

"Pořád si neumím představit, že tu není a nebude. Pořád mám pocit, že mu můžu zavolat a že se tady objeví," řekla Super.cz. "Měla jsem s ním úžasný vztah. Byla s ním legrace, mohli jsme si o všem povídat," vzpomíná zpěvačka.

Od Karla dostala spoustu rad, především jedné se drží. "Rada, kterou se Karel naučil od Louise Armstronga. Viděl ho v roce 1968 v Praze, byl to nemocný starý plán. Po koncertě v Lucerně byl už zalezlý v šatně a zaslechl, jak se někdo ptá na autogramy a je mu odpovězeno, že Louis je dávat nebude, protože je unavený. On to slyšel, vylezl a řekl, že bude dávat autogramy až do posledního člověka. A tím se řídil pak i Karel a já to dělám také," prozradila Lounová.

Na premiéru dorazila ve střevíčcích, které si koupila speciálně kvůli Gottovi. "Mám na sobě boty, které jsem měla s Karlem na jenom vystoupení. Já měla vyšší a on mě poprosil, jestli bych si nemohla pořídit kvůli němu nižší. Tak jsem poslala choreografku Majku vedle do obchodu pro jiné boty s nižším podpatkem a přezula jsem se. Bylo to vyloženě Karlovo přání. A dnes jsem si na jeho počest vzala právě tyto boty," dodala. ■