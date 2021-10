Po více jak dvou letech ve společnosti. Tereza Pergnerová vypadá fantasticky. Co se u ní změnilo?

Tereza Pergnerová Super.cz

"Je to tak výjimečná příležitost, že tady by byla ohromná škoda nejít. Srdce se přišlo potěšit, poplakat si i se zasmát. Jsem připravená se tu odevzdat, nechat tu všechno," řekla Super.cz Tereza, kterou na premiéru doprovodil partner Jiří Chlebeček.

"Já jsem na slzy připravená, můj muž se na mě nebude zlobit, nebude mě chápat jako plačku. Tak to prostě je," dodala před zahájením filmu.

Pergnerové to velmi slušelo. Oblékla sametový kostým, který doplnila teniskami. "Oblečení mi vybrala stylistka Ruth Šariská, podpatky nemám, ty nosit neumím. Nějaké galoše to musely nahradit. Nepatřím k ženám, které umí hovořit na podpatcích, nestylizuji se do něčeho, na co nemám," říká moderátorka

Tereza Pergnerová momentálně nemoderuje žádný televizní pořad, dala si pauzu. Jak sama říká, velmi si vybírá. Žádné změny se za dva roky u ní neudály.

"Mám koťátka, stejného muže, těhotná nejsem, mám stále stejné děti. Není moc věcí nových, spíš ty staré se upevnily," vysvětluje.

Covidové období ji nepoznamenalo. "Nejsem příliš živa z veřejných akcí, mě to nezaskočilo. Jsem šetřivá, to mě naučil tatínek. Mít vždycky peněz dost na to, abych mohla říkat ne," vysvětluje.

"Nemám pracovní plány. O něčem jednám, dokud to ale není podepsané, neexistuje to. Čím jsem starší, tím potřebuju dělat věci, ve kterých jsem dobrá. Musím to cítít, ráda bych byla stoprocentní," upřesnila Tereza, kterou hodně zaměstnává práce v jejím nadačním fondu.

"Dělám to zdarma. Snažím se pomáhat lidem, kteří jsou na tom hůř. Soustředíme se na konkrétní pomoc, aby peníze nelétaly do černých děr," uzavřela. ■