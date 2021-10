Gottovy dcery rostou do krásy. Takhle dojemně jim máma Ivana děkovala na premiéře filmu Karel

Ivana Gottová Super.cz

"Ráda bych poděkovala svým dcerám za jejich odvahu a statečnost a za to, že nám dovolily natáčet a pustily si Olinku Malířovou Špátovou do našeho soukromí. Teď jsou k sobě příliš kritické, ale věřím, že jednou ocení a pochopí, že je to krásná vzpomínka na tatínka," řekla Ivana Gottová (45) na slavnostní premiéře.

Na premiéře byly pro hosty připravené kapesníčky. Není divu. Dokument ze života Karla Gotta je velmi emotivní a některé chvíle v něm chytají pořádně za srdce. Přesto si Ivana přála, aby hosté premiéry slzy stírat nemuseli.

"Karel by si určitě nepřál, abyste smutnili, chtěl by, aby to byla oslava života, a hlavně, aby to nebyla nuda, jak rád říkal," dodala Gottová. ■