Je větší dobrodruh než se může zdát: Krásná učitelka z Ulice prozradila, čím by se živila, kdyby nebyla herečkou

Veronika Čermák Macková Foto: Instagram V. Čermák Mackové

„Měla jsem letět do Indonésie v rámci jedné organizace na podporu přírody a zvířat, ale to mi bohužel kvůli covidu nevyšlo. Stejně tak nevyšla cesta do Afriky, kam jsem měla letět s organizací na podporu slonů,“ svěřila Super.cz hvězda Ulice. Volno, které měla naplánované více než půl roku dopředu, chtěla patřičně využít, a nakonec se do Afriky přece jen vypravila na vlastní pěst. Prozkoumala Namibii. „Kdybych se nemohla živit herectvím, určitě bych dělala něco na podporu zvířat a přírody,“ říká.

Své poznatky v ekologii nyní může zúročit v online pořadu Expedice Ulice, kterým provází s kolegou Petrem Vackem (56) alias Tomášem Jordánem. Herci se snaží zábavnou formou ukázat, jak se chováme a jak bychom se měli chovat ke svému okolí. Veronika přiznává, že jí tento směr ovlivňuje v běžném životě čím dál víc.

„Je pro mě v poslední době důležité, co si obleču nebo jak to, co dělám, ovlivňuje životní prostředí. Masu se vyhýbám, sem tam si dám rybu, ale převážně jím veganskou a vegetariánskou stravu. Jelikož mám alergie, nemůžu například skvělé sójové produkty“ vysvětluje seriálová učitelka Magda. V tomto ohledu se ale nesetkává s úspěchem u svého manžela, populárního herce Hynka Čermáka.

„Můj muž maso jí, v tomhle ho nechci nijak omezovat, ale myslím si, že ho svým přístupem inspiruju. A protože dělám nákupy já, tak můžu alespoň ovlivnit kvalitu potravin a z jakého chovu to zvíře bylo,“ dodává Veronika Čermák Macková. ■