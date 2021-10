Poprvé s dvouměsíční dcerou ve společnosti: Známá zpěvačka po porodu shodila 17 kilo, dolů chce dát ještě 10

Elis Ochmanová Super.cz

Jsou to dva měsíce, co se Elis Ochmanová stala maminkou. S manželem na světě přivítali prvorozenou dcerku Violku, kterou si novopečená maminka nemůže vynachválit. „Je to úžasný dítě, to má každá máme ale,“ svěřila se Super.cz Elis, která se s holčičkou poprvé objevila ve společnosti.

„Je to poprvé, co jsem ji někam vzala. Bála jsem se, že spokojená nebude, ale je jí to úplně jedno,“ řekla nám Elis, která už naskočila i do práce a vedle role maminky stíhá i ty muzikálové. „Kostýmy se musely teda povolovat a pořád mám deset kilo nahoře, ale myslím si, že na představení to nemá žádný vliv, a jsem ráda, že můžu hrát. Že mi to dovolí moje dcera a dovolí mi to i stav, který je, a doufám, že už se nebude zavírat,“ řekla nám zpěvačka, kterou jsme potkali na charitativní akci Děti pomáhají dětem.

Na jevišti se objevuje v muzikálech Čarodějka, Robinson Crusoe nebo Cikání jdou do nebe. Novopečené mamince to nesmírně sluší, a přestože není se svou váhou ještě spokojená, dva měsíce po porodu vypadá fantasticky. „Přibrala jsem přes 25 kilo a strašně jsem se bála, že to dolů nepůjde, ale za 14 dní po porodu šlo dolů 17 kilo, asi to byla jen zadržovaná voda a já jsem měla obrovské nohy a celá jsem byla obrovská a šlo to rychle dolů. Ale těch 10 kilo zůstalo,“ řekla nám zpěvačka. ■