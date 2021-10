Anička Slováčková vychválila tátu Felixe: Je mi obrovskou inspirací, jak životní, tak profesní

Anička Slováčková a Felix Slováček Foto: CrowningArts

„S tátou jsme v projektech docela často, zpívám s big bandem, občas ho pozvu na své koncerty. Jsme spolu ve spojení a pracujeme spolu,“ svěřila se nám zpěvačka, kterou jsme potkali na focení a natáčení nového spotu. Přestože se spolu ve společnosti objevují často, rodinných fotek do alba příliš nemají.

„Naposledy jsme se fotili asi před 5 lety. Od té doby jsme se společně nefotili, nemáme to tak, že bychom se jako rodina sešli třeba na profi focení,“ řekla nám Anička, která je ráda, že může se svým tátou pracovat.

„Beru ho jako člověka, kterého si vážím, protože toho spoustu dokázal. Nebude to poslední náš projekt, táta mi je i obrovskou inspirací, jak profesní, tak životní,“ svěřila se Slováčková, která se objeví v nové sociální síti pro umělce. „Je to první platforma, která je pouze pro umělce, mělo by to fungovat tak, že se tam připojí člověk, který tomu rozumí, chce se vzdělávat, někam posouvat a chce být ohodnocený třeba svými oblíbenými interprety. Může to někomu pomoct,“ dodala Anička. ■