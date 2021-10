Exmanželce Bena Afflecka spadl hřebínek: Místo kolegovi napsala cizímu člověku a je z toho hit internetu

Jennifer Garner Profimedia.cz

„Carle, to jsem já Jen G. Tady je důkaz,“ připojila dokonce selfie, aby jí věřil. Vřelé odpovědi od kolegy se ale nedočkala.

„Špatné číslo,“ zpražil ji dotyčný, kterého omylem kontaktovala místo Lumblyho. A zjevně s ním nehnulo ani to, že mu píše hollywoodská herečka. „Hahaha, to jsem já, hledám svého starého známého,“ dodala ještě na vysvětlenou Garner.

Jennifer se o zprávy podělila na Instagramu a pobavila fanoušky. „Jednou pošlu selfie, aby mi někdo věřil, že jsem to já, a setřou mě, že jsem si spletla číslo. Spadl mi hřebínek,“ nechala se slyšet.

Sedmdesátiletý Carl Lumbly je stále herecky aktivní, letos se objevil v seriálu Disney+ The Falcon and the Winter Soldier.

„Najdu ho, Marshall Flinkman dělá na případu,“ komentoval hereččin post Kevin Weisman s narážkou na svou postavu z Alias.

Lumbly na její příspěvek zatím veřejně nereagoval. Jennifer se ho pokoušela kontaktovat dva dny poté, co se sešla s kolegy z Alias u příležitosti 20. výročí od uvedení seriálu. Setkala se například s Michaelem Vartanem, Merrin Dungey, Ginou Torres nebo Victorem Garberem. ■