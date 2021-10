Ona byla vdaná, on ženatý. Bylo to bolestivé, vzpomínají na začátky vztahu Igor Chmela a Jana Janěková ml.

Igor Chmela a Jana Janěková ml. FTV Prima

„Potkali jsme se tam nejen v roli, ale i lidsky,“ vzpomínala Janěková v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. „A pak na baru, a i v šatně,“ doplnil manželku Chmela. „V mojí šatně. Tam zahřměl vesmír a bylo to,“ navázala herečka. Ovšem s tím, že začátek jejich vztahu nebyl romantický, ale bolestný a náročný. „Já jsem byla vdaná a on ženatý, v tom to bylo problematické,“ svěřila.

S nyní již manželem se dokonce dohodli, že se na celý rok rozejdou, aby zjistili, zda cit vydrží. Toto řešení se ale ukázalo jako nefunkční. „Nevydržela jsem to, navíc nás osud dával pořád dohromady - že nás stále obsazoval spolu. A Robert Sedláček nás obsadil do filmu Pravidla lži, kde to vzniklo,“ usmívala se Janěková.

I později, už jako oficiální pár, se potkali ve stejných projektech, například v seriálu Cesty domů. Spolu s dalšími hereckými kolegy také založili Divadlo Verze. Vychovávají tři děti, starší Aničku a dvojčata Antonína a Elu. ■