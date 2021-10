Ráda se baví o sexu! Gwyneth Paltrow už nenabízí jen svíčky s vůní její vaginy

Gwyneth Paltrow Profimedia.cz

„Denní stres a úzkosti, hormonální změny, vyčerpání a věk, všechno tohle ovlivňuje naše libido a zdravý sexuální život. Takže ano, vytvořili jsme (s naším týmem vědců) doplněk stravy, který opravdu funguje,“ uvedla v postu na Instagramu herečka o pilulkách na zvýšení libida u žen. Chce jim totiž dopřát víc rozkoše.

Paltrow před časem uvedla, že vstoupila do perimenopauzy, která je obdobím předcházejícím menopauze a začíná i několik let před ní. „Všechno je naprosto nepravidelné a jsem neustále překvapená. Silně mě ovládají emoce, v noci mi občas silně buší srdce a hormony mám rozhozené. Někdy mám pocit, že už jsem na konci své cesty a dost to se mnou mlátí,“ pronesla Gwyneth o svých příznacích v jednom z videí na stránce Goop.

Jak sama přiznala, stále lehce bojuje i s postcovidovým syndromem a s tím souvisejícími záněty v těle, které se snaží z něj dostat i pomocí upraveného jídelníčku. Už nějakou dobu není vegetariánkou, ale zelenina je stále základ jejího jídelníčku. „V tuhle chvíli jsem na paleo stravě,“ prozradila. ■