Dcera Steva Jobse poprvé na přehlídkovém mole: Půvabná blondýnka není jen hezkou tvářičkou

Eve Jobs Profimedia.cz

Blýskla se vedle ostřílených modelek jako je Gigi Hadid, Paloma Elsesser či Adut Akech, ale rozhodně za nimi nezaostávala.

„Slovy nelze vyjádřit, jak výjimečná tahle kolekce je. Bylo mi ctí být součástí vize značky a gratuluji celému týmu,“ vyjádřila se ke svému debutu na sociální síti.

Dva roky zpátky Eve zahájila modelingovou kariéru reklamou pro kosmetickou značku. A ačkoliv jí to na mole a před objektivem jde samo, krása není to jediné, co jí příroda nadělila do vínku.

Věnuje se parkurovému skákání a umístila se na pátém místě mezi jezdkyněmi do 25 let. Vystudovala stanfordskou univerzitu, kde se seznámili její rodiče, a také je velmi úspěšnou influencerkou.

Eve má ještě bratra Reeda (30) a sestru Erin (26) a nevlastní sestru Lisu (43), kterou měl Jobs z předchozího vztahu. ■