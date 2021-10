Slavní vyvedli potomky na film Karel: Miliardář Michal Horáček poprvé ukázal mladší dceru

Michal Horáček s dcerou Julií Michaela Feuereislová

Největší kulturní a společenskou událost sezóny dopřála řada známých tváří i svým potomkům. Na premiéře filmu Karel tak nechyběly nejen dcery a vnoučata Karla Gotta, (✝80) mladší Charlotte Ella a Nelly Sophie a prostřední Lucie se syny Janem a Vojtěchem. Dominika se prý přijde na film podívat s běžnými diváky, až se vrátí v polovině října do Česka.

Vůbec poprvé do společnosti vyvedl svoji mladší dceru Julii, kterou má s kostýmní výtvarnicí Michaelou Hořejší, miliardář a textař Michal Horáček. Dívence je teprve deset let. Stejně stará je i dcera Sagvana Tofiho. Jak můžete vidět v naší fotogalerii, Satine roste do krásy. Starší syn Leoše Mareše (45) Jakub, kterému už bude letos šestnáct, dělal doprovod mamince Monice Marešové.

Dospělé potomky pak s sebou do kina vzala herečka Eva Holubová (62). Karolína, která je výborná fotografka, si s bratrem Adamem není téměř podobná, i když jsou dvojčata. A již tradičně maminku Sabinu Laurinovou (49) doprovázela dcera Valentýna Vojtková. ■