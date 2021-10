Takhle vypadá její těhotenské bříško se dvěma kluky uvnitř! Ashley Graham šla zase donaha

Ashley Graham Profimedia.cz

Plus size modelka nosí v bříšku dva chlapce, a to už má doma jednoho kluka, syn Isaac oslaví začátkem příštího roku druhé narozeniny. Když jí doktorka sdělovala informaci, že se z ní stane trojnásobná maminka, byl to pro ni šok. Svou reakci na její slova má dokonce natočenou a videem se také před pár týdny pochlubila na Instagramu. "To si ze mě děláte srandu?! Myslíte to vážně? My budeme mít tři kluky," začala se tehdy Ashley řehtat.

Svými neupravovanými a často velice odhalenými snímky pomáhá Ashley ženám s jejich sebevědomím. Vidí tak, že nejsou samy, které mají kila navíc nebo strie. „Být těhotná někdy znamená ztratit sebevědomí, takže ti děkuji, že mi ukazuješ, že bych na sebe neměla být tak tvrdá. Budu silná,“ napsala k fotkám jedna ze sledujících.

Ashley přidala sérii snímků, která mapuje její poslední měsíc, a mezi nimi právě zveřejnila jednu detailní fotku svého bříška a další ji ukazuje, jak odpočívá na posteli jen v podprsence. ■