Všechno zlé je zapomenuto: Milan Drobný se už se ke konfliktu s Karlem Gottem vracet nechce

Milan Drobný Super.cz

Na premiéru dokumentu o Karlu Gottovi (✝80) přišel zpěvák Milan Drobný (76) až jako úplně poslední. Nemáme ho ale prý podezírat, že by se po konfliktu, který měl s Gottem pár let před jeho smrtí, snažil držet zpátky a dál od jeho rodiny.

Na film přišel s obavami, že se vyrojí všechny vzpomínky.

"Ale těšil jsem se na to, jak to připravili, a věřím, že to udělali krásně," řekl Super.cz těsně před tím, než odcházel do sálu. K nedorozumění, k němuž mezi ním a Karlem došlo, se vracet nechtěl. "Všechno je za námi a cesta je otevřená a jasná, a tak to zůstane," ujistil.

Zavzpomínal i na školní léta s budoucí hvězdou pop music. "Takové vzpomínky nemá nikdo. Seděli jsme spolu v jedné lavici na konzervatoři a dělali jsme klukoviny, třeba při hodinách tance," uvedl, ale předvést nám to v kině ve Slovanském domě raději nechtěl. ■