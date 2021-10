Díky Karlu Gottovi vstoupila do světa šoubyznysu jedna z nejkrásnějších moderátorek: Tipnete, o kterou jde?

Karel Voříšek a Klára Doležalová Super.cz

Pánská část dvojice se s nezapomenutelným zpěvákem pravidelně setkávala na cenách TýTý, kdy si přebírali zrcátka za nejpopulárnější osobnosti televizní obrazovky, každý samozřejmě ve své kategorii. "Musím se pochlubit, že jednou jsem ho dokonce porazil v počtu hlasů a stal se absolutním vítězem. Ale to byla výjimka. Každopádně rád vzpomínám na každé setkání," řekl Super.cz Karel Voříšek.

Klára Doležalová zase svěřila, že Karlu Gottovi vděčí za to, že vůbec vstoupila do světa šoubyznysu. "On mě vlastně objevil pro kameru, když mi bylo osmnáct. Dělala jsem modeling a vybral si mě pro klip a reklamu na desku. Byl to můj úplně první počin před kamerou. V průběhu let se pak chlubil, že mě vymyslel," svěřila Klára Doležalová. "Myslím, že jsme byli celý život přátelé. Měli jsme hezký vztah a zanechal ve mně nesmazatelnou stopu," dodala. ■