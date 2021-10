Hvězdy českého showbyznysu: Budeme kroužkovat manželství pro všechny

Češi a Češky rovné sňatky podporují. Hvězdy českého showbyznysu Iva Pazderková, Jakub Žáček nebo Jana Plodková tak vzkazují: Kroužkujte manželství pro všechny!

Manželství pro gaye a lesby má po volbách velkou šanci, že dojde k jeho prosazení. Česká společnost má totiž jasno - 67 % občanů říká ano. Takové páry a rodiny s dětmi by získaly právní jistoty a ochranu, které jsou v jiných rodinách běžné.

Rodina bez právních jistot je jen polorodina

Zabraňte dělení na rodiny a polorodiny. Každý hlas ve volbách pro manželství pro všechny se počítá. Věděli jste, že můžete využít možnosti tzv. preferenčních hlasů a kandidáta či kandidátku zakroužkujete?

FOTO: jsmefer.cz

Abyste podpořili sňatky gay a lesbických párů, stačí si v předvolebním průzkumu iniciativy Jsme fér vyhledat svou preferovanou stranu, podívat se, kdo z kandidátů či kandidátek rovné sňatky podporuje a ve volbách kroužkovat jejich jméno. Rozdat můžete až čtyři preferenční hlasy na jeden volební lístek.

“Manželství pro všechny je samozřejmostí”

Manželství pro všechny podporují také hvězdy českého showbyznysu. Podle herce Jakuba Žáčka je důležitá osobní zkušenost. “Pokud osobně poznáte nějaký gay pár, zjistíte, že zrovnoprávnění sňatků nikomu neublíží, ale naopak hodně lidem a rodinám s dětmi pomůže,” říká Žáček.

Jana Plodková a Jakub Žáček jsou kolegové i životní přátelé

FOTO: Archiv J. Plodkové, J.Žáčka

Také herečka Iva Pazderková je pro. “Nedovedu si představit, že by někdo z mé rodiny nemohl mít svatbu se vším všudy,” myslí si Pazderková. Podle herečky a vizuální umělkyně Ester Geislerové by zas měly být rovné sňatky v jednadvacátém století samozřejmostí. “Společnost je připravená. Už se nemůžu dočkat svatby mých dvou kamarádů, nejsou to přece lidé druhé kategorie,” přiznává Ester.

Iva Pazderková

FOTO: Archiv I.Pazderkové

Ester Geislerová

FOTO: Ben Renč

Moderátorka z Pošty pro tebe Ester Janečková spoluzaložila poradnu Sbravouven, která pomáhá mladým lidem se coming outem. Učinila tak poté, co její čtrnáctiletý synovec Filip spáchal sebevraždu, protože neměl sílu dál žít v homofobní společnosti. “Jsou mezi námi statisíce dětí, mladých gayů a leseb, kterým zrovnoprávněním sňatků moc pomůže,” říká Janečková. I herečka Jana Plodková proto voličům vzkazuje: “Rovnoprávnost se týká naprosto všech – bez ohledu na to, jakého jsme pohlaví, vyznání, rasy nebo jaká je naše sexuální orientace. Ve volbách budu kroužkovat manželství pro všechny, kroužkujte se mnou.”

Ester Janečková

FOTO: Archiv E. Janečkové

Podporou manželství pro všechny se netají ani herec Alois Švehlík nebo herečka Libuše Švormová, kteří si zahráli v předvolebním spotu iniciativy Jsme fér.

