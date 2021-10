Před lety bodovala v Miss, dnes je z ní hora svalů: Kvůli cvičení přišla o prsa, vyřešila to plastikou

Natálie Myslíková Super.cz

"Pár svalů jsem od Miss nabrala, cítím se tak mnohem lépe," řekla Super.cz s úsměvem Natálie. "Modelingu se nevěnuji skoro vůbec, moje postava už pro to není vhodná, modelky samozřejmě tolik svalů nemají," doplnila.

Tvrdě dřít začala před čtyřmi lety. "Po roce intenzivnějšího cvičení jsem začala závodit. Můj největší úspěch byl v roce 2019, kdy jsem se stala mistryní světa, nedávno na Arnold Classic Europe jsem skončila druhá a tady v Čechách jsem na prestižním Diamond Cupu skončila také druhá. Letos je mi to druhé místo nějak souzené," krčí rameny Myslíková.

Kvůli soutěžení si také loni nechala zvětšit vnady. "Tím, jak jsem se zbavila tuku a nabrala svaly, mi zmizela prsa. Tak jsem se rozhodla pro augmentaci," vysvětluje.

Partnera už má několik let. Vztah začal, když ještě pracovala jako modelka. Věří, že i se svaly se mu líbí. "Mému partnerovi se to pořád líbí a možná více než před těmi čtyřmi pěti lety, kdy jsem byla hodně hubená. Nemůžu mluvit za něj, ale doufám, že to tak stále je," dodala. ■