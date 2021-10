Sex-symbol, ikona stylu i múza. Podívejte se, jak dnes vypadá legendární Jane Birkin (74)

Jane Birkin v dobách své největší slávy Profimedia.cz

Vedle herectví na sebe okatá, štíhlá a mimořádně krásná brunetka výrazně upozornila v roce 1969, když se svým tehdejším partnerem Sergem Gainsbourgem nazpívala eroticky laděný duet Je t'aime moi non plus. Do vztahu, který trval dvanáct let, se narodila dcera Charlotte Gainsbourg, jež je rovněž herečkou, zpěvačkou a také filmařkou.

Birkin je pro dceru vzorem, a to nejen v oblasti umělecké tvorby, ale také kvůli respektu ke stárnutí. „Jsem šťastná, že mám mámu, ke které vzhlížím. Jde o postoj, jímž akceptuje svůj věk, a to je krásné a něco to znamená,“ uvedla pro Sunday Times na konto stále elegantní a šik Jane.

Snímky v článku byly pořízené na filmovém festivalu ve francouzském Angoulême, na prezentaci dokumentu Jane by Charlotte, který Gainsbourg o slavné mamince natočila. Poprvé jej představily letos na festivalu v Cannes. ■