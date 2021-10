Tahle půvabná zpěvačka rozhodně nemusí řešit kila navíc: Díky rychlému metabolismu je jako proutek

Nikola Ďuricová Super.cz

„Říkala jsem si, když jsme měli tu nucenou pauzu a nebyla jsem na jevišti, tak jsem cítila, že se začínám nějak zakulacovat. Cítila jsem to na sobě. Jsem zvyklá být v ajfru, pořád někde tančit, hrát a vydávat energii,“ svěřila se muzikálová zpěvačka na premiéře Lásky nebeské.

Na sobě předvedla hned několik modelů, a po odehrání představení dokonce oblékla dlouhou obepnutou róbu, ve které předvedla svou sexy figuru. „Vytvořil se mi rychlý metabolismus, rychle spaluji. Nikdy jsem neměla problém s postavou a doufám, že ani mít nebudu. Nevím, jak to bude, když už nebudu mít žádný pohyb, ale zatím je to dobrý. Snažím se nejíst nezdravě a večer se nenacpávat, ale jinak si myslím, že se to spaluje samo,“ svěřila se zpěvačka. ■