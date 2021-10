Eva Burešová s těhotenským bříškem: Trojčatům by se nebránila!

Eva Burešová FTV Prima

V kostymérně jí tak museli vyrobit speciálně upravené těhotenské bříško na míru pro trojčata. „Nechali mi udělat těhotenské bříško přímo na míru podle holky, která čekala trojčata a měla podobnou postavu jako já. Sedělo to krásně, ale přiznávám, že to břicho bylo těžší a bolela mě z toho záda. Ta největší břicha, která jsem nosila těsně před porodem, tak v tom se už ani pomalu nedalo chodit. Na druhou stranu jsem nemusela moc hrát, protože ty bolesti jsem opravdu měla,“ prozradila Eva Burešová, jak vypadalo její seriálové těhotenství.

„Myslím, že za celou dobu jsem měla asi čtyři velikosti, a nakonec, když už Týna byla v devátém měsíci, jsme dávali dvě břicha pod sebe, aby to bylo ještě větší. Pořád se to někomu nezdálo, ale když je žena útlá, tak to neznamená, že v těhotenství přibere padesát kilo. Tělo si to uspořádá, aby se dítě vešlo, a zároveň to ženu nezlomilo. Vycpávali mi i prsa, a to byla část, která mě bavila nejvíc,“ smála se Eva, která už si těhotenstvím jednou prošla a doma má čtyřletého syna Nathaniela.

Samozřejmě když točila tyto scény, na své skutečné těhotenství si vzpomněla. „To víte, že jsem vzpomínala, a vůbec by mi nevadilo jednou čekat trojčata. Čím víc dětí, tím víc legrace,“ vtipkovala herečka. Její přítel Přemek Forejt se tak má na co těšit... ■