Na problém se zrakem přišel kuriózně: Saša Rašilov už ví, na čem je

Saša Rašilov Super.cz

"Z mého měření jsme nakonec vymáčkli půlky na blízko. Ale i ty mi hodně pomohly, zvlášť na večer, kdy se vrátím domů, a ještě se musím učit scénáře. Nebolí mě pak hlava," svěřil. Na to, že má problém se zrakem, přišel kuriózně. Neviděl totiž na čísla na bezpečnostním zámku u vrat svého domu.

"Člověk by si řekl, že ty půlky ani nestojí za to, ale to je omyl. Zvlášť když jsem na to navázal dalším tématem, což je ten zrak za volantem. Prevence je zásadní věc vzhledem k výkonům, co za volantem podáváme. Já teď vím, jak na tom jsem, ale nejvýše za rok a půl až za dva roky si to půjdu přeměřit zase," řekl Super.cz s tím, že neuvěřitelných 44 procent řidičů právě nepoužívá žádné brýle nebo má špatné dioptrie. ■