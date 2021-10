Trio Štíbrová, Arichteva a Pártlová promluvilo o mateřství: Bude další video?

3v1: Martina Pártlová, Veronika Arichteva a Nikol Leitgeb, za svobodna Štíbrová Super.cz

"Na puberťáky se zapomíná, na ty, kteří nemají lehký vstup do života," řekla Super.cz Veronika. "Je to díra v systému. Málokdo se věnuje dětem, které odcházejí z dětského domova, hlásí se na vysoké školy, hledají si bydlení. Verča se jim věnuje a je to moc fajn. Chceme ji podpořit," dodala Nikol.

Holky tvoří trio 3v1, které se proslavilo zábavnými videi na internetu. Dlouho ale žádné nevydaly. Věnují se svým potomkům a na společné natáčení nezbývá čas.

"Máme jedno v šuplíku. To jsme točily, když jsem byla já těhotná. Takže je víc jak rok staré. A nestíháme ho sestříhat," řekla Arichteva. "To jsme byly ještě s Nikčou hubený," dodala se svým pověstným humorem Martina, která je maminkou čtyřměsíční holčičky Stelly.

Veronika s Martinou a jejich rodiny se před pár dny vrátily ze společné dovolené v Chorvatsku. Nikol se svojí rodinkou vyrazila do Španělska. "Stella furt spala, Martina ležela na lehátku a já běhala kolem Luky. Vnitřně se směju, že za půl roku už také ležet nebude," shrnula Veronika. "Jsou to všechno jen období, bude hůř, holky," uzavřela Nikol, maminka synů Mathiase a Tobiase. ■