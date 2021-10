Poznáváte ji? Nekompromisní doktorka Cajthamlová z pořadu Jste to, co jíte změnila image

Kateřina Cajthamlová Profimedia.cz

Z televize ji pamatujeme s červenými vlasy, byla také brunetou, a v roce 2019 dokonce blondýnou. Nyní se rozhodla přejít na přirozenost a ukázala šediny, které jí na šmrncu rozhodně neubírají. Nový účes předvedla na křtu knihy Zázraky jsou logické, kterou vytvořila ve spolupráci s publicistkou Lucií Šilhovou.

Kateřina Cajthamlová se do povědomí diváků zapsala před 15 lety coby nekompromisní výživová poradkyně v pořadu Jste to, co jíte a později v talk show DoktorKA. Výživovému poradenství a psychoterapii se věnuje stále.

Šla by do natáčení znovu? „Nabídka přišla, ale já ji odmítla, a to proto, že už mám za sebou první pokus, prostřednictvím televizního formátu, který je daný majitelem licence, což je nesmírně omezující,“ svěřila Super.cz na křtu.

„Chtěli jsme poukázat na to, že různé druhy obezity jsou způsobeny různými věcmi a že obézní jsou šikanovaní. Alespoň to se povedlo. Formátu se přestalo říkat Tlouštíci, ale Jste to, co jíte a účastníkům se také neříkalo tlouštíci, ale hubnoucí. Díky tomu se se štábem dodnes poznáme, protože když vidíme někoho při těle, tak mu říkáme hubnoucí,“ uvedla Cajthamlová. ■