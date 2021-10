Křehká moderátorka Herbáře rozhodně není vegetariánka: Kateřina Winterová chovala doma i prase na porážku!

Kateřina Winterová Super.cz

Potěšilo nás, že se opět kromě prken Národního divadla, které je její domovskou scénou, bude opět od poloviny října objevovat ve své moderátorské poloze na obrazovkách České televize. "Do Vánoc bude deset dílů už deváté série Herbáře, takže teď trávím čas hodně ve střižně a připravuji se na vysílání," upřesnila.

"Ženy obecně mají velký vztah k bylinám a zahradě. Nechci říct, že jenom ženy, ale jsou věštinou nositelkami těchto tradic. Sama pěstuji všechno možné, zrovna jsem vydala knihu Herbář ze zahrady přímo na talíř a tu jsem v podstatě vypěstovala na své zahradě. Je o různých původních odrůdách zeleniny, je tam nějaké ovoce, bylinky," vypočítala.

Kdo by si ale myslel, že je Kateřina zapřisáhlá vegetariánka, mýlil by se. "Jím pestrou stravu, jen se nechci zanášet něčím, co do toho těla nepatří, tak si hlídám třeba chemická éčka. Ale dám si klidně i párek od dobrého vyzkoušeného řezníka," prozradila nám s tím, že dokonce doma jednou chovala i prase na porážku. "Ale zkusila jsem to opravdu jen jednou, protože mu nemůžu dát důstojný prostor k životu," domnívá se. ■