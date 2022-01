Neuvěříte, o jakých rolích sní Jakub Kohák. Od Shakespeara až po kultovní americkou sci-fi sérii

Jakub Kohák Super.cz

„Jsem výborně pohybově nadaný, tělo je pružné, lesklé a udržované, že ano. Takže pokud jde o tanec, tam problém nebyl,“ pyšnil se na kameru Super.cz Kohák. Přestože už název filmu napovídá, že jde o romantickou komedii, jeho ve scénáři žádný milostný příběh nečekal.

„Láska se mi v tomto filmu vyhnula obloukem, sice je tam žena, se kterou asi žiju, ale v tom filmu ji nepotkám, jen si máváme z okna, když odjíždím. Láska byla souzena někomu jinému, asi nejsem typ milovníka,“ krčí rameny herec.

Ve snímku si vyzkouší hned několik profesí. „Jsem dobrovolný hasič, uhasím velký požár a jsem tam zároveň i tanečník, ovšem pozor, moje občanské povolání je zemědělec, nebojím se říct rolník,“ popisuje svou úlohu v ději.

Zajímalo nás, jestli má porotce show Tvoje tvář má známý hlas i nějakou vysněnou roli. „Je to Hamlet, Cyrano z Bergeracu, Romeo a Julie. Samozřejmě Romea, Julii už ne, na tu už nemám věk,“ říká s humorem sobě vlastním. „A chtěl bych si zahrát i ve Star Wars, cokoliv. Třeba nějakého opičáka, to by nebylo ani potřeba líčení. Nebo zápornou postavu v Bondovi, to by se mi líbilo,“ dodává na závěr vtipálek Kohák. ■