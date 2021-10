Hvězda Kukaček pěje ódy na kolegu: Petr Nárožný (83) má energie jako o generaci mladší herci

Veronika Freimanová Super.cz

"Měli jsme oba hodně práce a pak přišla korona a my jsme ten čas využili tím, že jsme to konečně nazkoušeli. Těch textů bylo hrozně moc, nebylo to jednoduché na naučení. Klobouk dolů před tím, kolik má Petr stále energie. Nikdy při zkoušení neřekl, že by byl unavený. Nikdy si nepostěžoval," pěla Veronika ódy na svého kolegu.

Co se divadla týče, jde prý o poslední premiéru na delší čas, protože herečka má tolik jiných projektů, že by neměla čas na zkoušení. "Natáčím seriál ZOO, kde jsem paní ředitelka, což je taky velký flák. Máme za sebou exteriéry, teď jdeme do ateliéru. Dotáčím také film Blízká setkání a přede mnou jsou i další věci," uzavřela Freimanová, kterou diváci znají také z úspěšných seriálů Vyprávěj nebo nověji Kukačky. ■