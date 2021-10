Jiří Krampol ví, jak na to, aby zase neskončil v nemocnici: Jaký recept u něj funguje?

Jiří Krampol Super.cz

"Zpěvák nikdy nebudu, ale natočil jsem nově asi pět písniček s klipy a tohle je jedna z nich," upřesnil Jirka, který nazpíval prvorepublikový hit Máňa s textem Gézy Včeličky. "Koncertovat se nechystám a ani tím nebudu prokládat naše pořady, je to vlastně na zakázku," upřesnil.

Krampola mrzí, že se nemohl účastnit pohřbu Jeana Paula Belmonda, na který byl pozvaný. "Byl jsem v nemocnici, zlobily mě ty moje průdušky. Mám s nimi problém od dětství, je to nahoru a dolů. Teď se cítím dobře a chystám se aspoň na týden do lázní do Jeseníků. Víc by mi ale pomohlo moře. Když jsem jezdil častěji, tak jsem tyhle potíže neměl," svěřil se herec. ■