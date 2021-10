Chtěli byste s ní trávit dovolenou? Jitka Boho předvedla své dokonalé tělo v sexy póze a plavkách

Jitka Boho Foto: archiv J. Boho

Se začínajícím podzimem se ještě nechtěla smířit. Jitka Boho (29) zabalila kufry a vyrazila k moři. S dcerou Rosálkou si užívá dovolenou v Turecku, kde ještě stále vládne letní počasí a je na plavky.



V těch tráví modelka a zpěvačka dny u moře a bazénu. A nutno říct, že přestože tahle sexy brunetka bodovala v soutěži krásy v roce 2010, kdy se stala vítězkou České Miss, na podobnou soutěž by si s přehledem mohla troufnout i dnes.



Jitka si udržuje stále štíhlou figuru, a to mimo jiné i pravidelným cvičením, které nezanedbává ani na dovolené. Nutno říct, že s takovou kráskou by chtěl dovolenou trávit snad každý. Po rozvodu a rozchodu už je prý Jitka připravená na další lásku.