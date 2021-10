George Clooney na premiéře: Víc cukroval s Benem Affleckem než se svou krásnou Amal!

George Clooney na premiéře filmu The Tender Bar Foto: Super.cz/Profimedia.cz

V Los Angeles se konala premiéra filmu The Tender Bar, který režíroval George Clooney (60). Ten dorazil v doprovodu své krásné manželky Amal, i když víc se tulil ke kamarádovi Benu Affleckovi (49), který dorazil sám.

George obsadil Bena do hlavní role a podle snímků, které si můžete prohlédnout v galerii, tyto dva hollywoodské štramáky pojí velmi dobré vztahy. Snímek The Tender Bar je založen na životopise nositele Pulitzerovy ceny, novináře JR Moehringera. Příběh vypráví o autorových začátcích v New Yorku, kde hledá svého otce a buduje si vztah se strýcem a patrony v baru.

Ve filmu se také objeví herec Christopher Lloyd, známý z Návratu do budoucnosti, a herci Tye Sheridan či herečka Lily Rabe. Ta na premiéře odhalila, že čeká třetí dítě. ■