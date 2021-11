Poznali byste ho? Takhle dnes vypadá roztomilý blonďáček ze SuperStar!

Miro Šmajda má novou profesi. Je z něj i fotograf. Foto: archiv P. Plecháče

„K focení jsem se dostal spojením cestování a dokumentování na cestách. Před koronakrizí jsem během čtyř měsíců v Asii natočil čtyřdílný cestovatelský dokument, který bude mít premiéru v roce 2022 a v rámci toho jsem také hodně fotil,“ řekl Super.cz zpěvák a fotograf, který se místo profesionálního školení vzdělával v terénu.

„Školil mě nejvíc život a momenty na cestách, kde skutečně jako fotograf musíte často v nepřejícných světelných podmínkách v krátkém čase reagovat rychle a promptně a zachytit moment tak, aby fotka byla i kvalitní, i na ní byl život a emoce.“

Miro nefotí pouze přírodu, ale před jeho objektivem se začínají objevovat i známé osobnosti. „Teď jsem třeba fotil Michala Davida (61), jednak pro jeden nadační projekt, ale také promo fotky na jeho nadcházející tour. Michal je samozřejmě velká hvězda, legenda, dokázal úžasné věci, no kdyby to nebyl fajn chlap a sympaťák, spolupráce by neměla smysl. Nerad dělám věci na sílu, nebo jen účelově.“

Byli jsme u toho, když Miro Šmajda fotil s Michalem Davidem kalendář pro nadační fond Klíč k úspěchu, který je zaměřený na boj s domácím násilím. „Vzniklo to spontánně na jedné akci v rámci přátelského pokecu s Michalem a PR manažerem Pavlem Plecháčem. Michal byl u mých začátků, je to legenda, kterou si vážím nejen pro jeho úspěch, ale i proto, že je objektivně všestranně dobrý zpěvák a muzikant. Což nemůže o sobě běžně říct každý interpret. A když je někdo ještě pohodář jako on, tak se fotí o to líp."

Bývalý účastník SuperStar z roku 2009 se snaží své dvě profese oddělovat. „Na jedné straně je moje práce jako zpěváka být objektem fotografů, na druhé straně jako fotograf za foťákem mám svoje vlastní kreativní cítění. Není focení jako focení, každý druh fotek má svoje vlastní zákonitosti a subjektivní nádech,“ uzavřel Miro Šmajda. ■