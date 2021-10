Ve StarDance by se neztratili. Marek Dědík si vzal do parády Bolka Polívku a Alenou Mihulovou. Mrkněte, jak řádili na parketu

Bolek Polívka a Alena Mihulová FTV Prima

Znovu se tak potkal se svou tanečnicí ze StarDance Veronikou Žilkovou (59) i vítězkou celé soutěže Veronikou Khek Kubařovou, která StarDance vyhrála s Dominikem Vodičkou. Dědík měl na starosti celkovou choreografii a do parády si vzal i zkušené herce Bolka Polívku (72) a Alenu Mihulovou (56). „Zadání od produkce znělo jasně. Měla to být choreografie na taneční soutěž s prvky vesnické atmosféry, která v seriálu panovala,“ prozradil Marek Dědík, který připravoval všechna taneční čísla i herce do obrazů, kde se muselo tančit.

„Natáčení a vytváření choreografie jsem si užil úžasně, protože jsem měl mezi herci hodně kamarádů. Stál jsem za kamerou a radil jim, celou tu choreografii vymýšlel, nejvíc mě překvapil právě Bolek Polívka s Alenou Mihulovou, protože ti to brali hodně vážně a trénovali a věnovali tomu více času, což mě mile překvapilo. Byla to moje pocta být mezi tolika herci a tvořit jim choreografii,“ řekl Super.cz Dědík, který by klidně ve StarDance tančil s Alenou Mihulovou. Herečka sice tanec miluje, ale na taneční show by se prý necítila.

„Paní Mihulová by byla úžasná ve StarDance, já si myslím, že by byla skvělá, trochu jsem s ní to téma konzultoval, jestli by to někdy nechtěla zkusit, ale její srdce říká, že ano, ale zdraví říká ne, říkala, že to nebude riskovat, že by se jí něco stalo s kolenem nebo kyčlemi, že by ten zápřah asi nevydržela, ale jinak je to kouzelná osoba a pro mě by bylo příjemné s ní tancovat ve StarDance,“ vysekl jí poklonu Dědík, který si pozici za kamerou užil.

„Bylo to pro mě velmi zábavné a nová zkušenost, protože nic podobného jsem do té doby nikdy nedělal. Všem jsem vždy svou představu předtančil, a když bylo potřeba, tak mi taneční partnerku velmi ráda dělala Veronika Kubařová,“ prozradil na závěr Marek Dědík. ■