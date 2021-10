A to mu už zůstane? Tchyně Scarlett Johansson nebyla ze jména svého dvouměsíčního vnoučka nadšená

Scarlett Johansson a Colin Jost Profimedia.cz

„Máma z toho byla trochu rozhozená. Po několika dnech nám zavolala a říká 'Cosmo? Tohle jméno mu necháte? Nechali jste mu ho napsat do rodného listu? ' A my na to, že hned v porodnici,“ smál se komik v pořadu Late Night with Seth Meyers.

Kerry prý dokonce navrhovala jako alternativu Cosimo s i, ale nakonec se s vnoučkovým jménem smířila, když zjistila, že se celkem běžně používá.

Cosmo se narodil v srpnu, jen krátce poté, co vyšlo najevo hereččino těhotenství. Až do porodu ho však hvězdný pár nekomentoval. Soukromí si poctivě střeží, ututlat se jim v říjnu loňského roku podařilo i sňatek, který oznámili netradičním způsobem, prostřednictvím charitativní organizace. ■