Tak nepříjemně se už dlouho necítila: Nejobletovanější herečka z Osady musela na molo v sexy prádélku

Petra Nesvačilová Super.cz

"Je velmi výjimečné, abych byla modelkou. Na jednu stranu si to užívám, protože jsem hrdá rodačka z jižních Čech. Jsem z Tábora a toto se odehrává v Písku. Brala jsem trochu jako povinnost tady vystoupit a podpořit české návrháře. Měla jsem tři krásné kousky, ale pak tady bylo to spodní prádlo," řekla nám Petra.

Právě svlékání totiž není její parketou ani během hraní. "To pro mě absolutně komfortní nebylo, tuhle část jsem si vůbec neužívala, i když jsem se tvářila jako by nic. Musím říct, že je mi to nepříjemné i u filmu, když musím točit nějaké scény ve spodní prádle. V divadle to vždycky zruším, hledají se jiné varianty, protože jsem stydlivá. Tady jsem to přežila, protože to prádlo bylo použité se župánkem, takže jsem se mohla i trochu schovat," dodala. ■