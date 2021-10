S tátou a mámou zpívat odmítá: Krásná dcera Sabiny Laurinové a Pepy Vojtka se bojí nařčení z protekce

Sabina Laurinová Super.cz

To, že by si zahrála společně s některým s rodičů, třeba i zazpívat si duet s tátou, ale její maminka vylučuje. "Sice by mohla, ale ona se trochu těm rodičům, tedy nám, vyhýbá. A je to úplně logické, protože já jsem v jejím věku cítila to samé," řekla nám Sabina Laurinová, jejíž otec František Laurin pracoval jako filmový a divadelní režisér.

"Člověk nechce být srovnáván a chce si jít svojí cestou, což je u dětí, jejichž rodiče se téhle profesi věnují, problém. Ona je proti jakémukoli profesnímu kontaktu. Ale jak se říká, co není, může být. Třeba k tomu jednou dojde," krčila rameny. "Vája bude letos maturovat, školu bere docela vážně, tak se i vyhýbá různým projektům, které kolem ní krouží. Ale první zkušenosti sbírá, dokonce už druhým rokem režírovala na dětském kempu dvě představení, ke kterým napsala i scénář," pochlubila se pyšná maminka.

Hudebně nadaná je i její mladší dcera Maya, kterou má se zubařem Karlem Kameníkem. "To je ale spíš zatím jen koníček v rámci kroužků. Zpívá a hraje na elektrickou kytaru," upřesnila Sabina. ■