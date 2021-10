Potetovaná rapperka je sice zasnoubená, ale svatbu neplánuje: Z příprav bych zešílela, říká

Šarlota Frantinová Super.cz

"Svatbu naplánovanou nemáme. Teď toho máme tak strašně moc, že kdyby do toho měla být ještě svatba, tak bych se z toho zbláznila. Do roka do dne to určitě nestihneme a už jsme si to řekli před třemi měsíci, že to posuneme. Hodně práce mám teď hlavně na klipu, který by měl být opravdu velký a měl by vyjít někdy v říjnu nebo v listopadu," svěřila.

Bavili jsme se také o reality show Love Island, v níž účinkukovaka její kamarádka a hudební kolegyně Mishala. "Známe se už od dětství a kdykoli ji podpořím, fandím jí. Já byla taky v reality show Zlatá mládež. Ať už jí jde o zviditelnění, nebo si chce doopravdy najít partnera, je to jen na ní, jak se tam odprezentuje," míní. Krátce po našem rozhovoru ovšem Mishala ze soutěže vypadla.

Probrali jsme samozřejmě i bondovky. A světe, div se, žádný z představitelů agenta 007 ji nezaujal. "Mě vždycky spíš bavily ty Bondovy ženské, pořád vidím Halle Berry, jak jde v těch plavkách. To jsou pro mě bondovky. Ti chlapi mě nikdy moc nezaujali, mám toho svého a ten je pro mě ideální muž," smála se na James Bond párty, kam ji Lukáš doprovodil. ■