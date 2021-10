Špatná nálada a nechutenství. Drbna Nyklová z Ulice vyděsila fanoušky vyhublou postavou

Jaroslava Obermaierová Super.cz

"Už je to lepší a snažím se, aby to takhle vydrželo. Bylo to horší. Už snad nejsem jako kost a kůže, v určitém věku člověk nemá hubnout moc. Ale já opravdu zhubnout nechtěla, bylo mi protivné jídlo. Už jím normálně a řekla bych, že je jsem relativně zdravá," řekla Super.cz.

Náladu s nadcházejícím podzimem ovšem nejlepší nemá. "V Ulici už točíme Vánoce, já tohle období moc nemusím. Je to příšerné. Jsem Jaroslava, tak už se těším, až bude zase květen. Všechno na mě padá," přiznala.

A byla ráda, když jsme ji v Divadle Broadway potkali na premiéře jako hosta nikoli mezi účinkujícími. "Už jdu radši takhle, asi by mi ty nervy neudělaly dobře," uzavřela. ■