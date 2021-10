Tomu se říká plánování rodičovství: Karlos Vémola chce minimálně 7 dětí. Bude to teď kluk, nebo holka?

Karlos Terminátor Vémola Super.cz

"Že má Lela v břiše malého Karlose všichni říkali, už když jsme dávali fotku Lilinky. Ony jsou všechny děti podobné mně, měly by být krásné po mamince a ony chudinky vypadají jako já. " smál se.

"Ale nevím, co to je, chci se nechat překvapit. Já Lele říkal, že jako první jsem jí slíbil holčičku a tu má. A teď to bude kluk. A jestli nebude, vyjde to příště," krčil rameny Karlos. Na to konto nás zajímalo, kolik potomků zápasník plánuje. "Teď jsem u čtvrtého, takže jsem tak v půlce. Ale šťastná sedmička by mi stačila,"prozradil.

Jedno je ale jisté. Karlos určitě nebude svým dětem zpívat ukolébavky. O tom nás ujistil na křtu písničky Máňa Jiřího Krampola, které šel za kmotra. "To by asi neusnuly," smál se. ■