Mimozemšťané mezi námi? Takovou debatu porota Superstar ještě nezažila

Milan Galko v SuperStar TV Nova

„Údajně jsem velmi stará duše a žil jsem ve starém Egyptě. Věřím i na minulé životy. Plejáďané jsou určitá mimozemská pozitivní rasa, která nám pomáhá. Abych Plejáďany viděl, musím být hlavně ve svém srdci a na určité duchovní úrovni, vibraci,“ popsal Milan s tím, že si sám připadá jako mimozemšťan.

Maminku Milan nepřesvědčil.

Maminka, která Milana na casting doprovodila, synovu víru nesdílí a netuší, jak ke svému přesvědčení přišel. „Tohle je na mě dost silná káva,“ říká s výrazem, který mluví za vše.

„Hlídají nás seshora. Můžou být i půl metru nad námi a my je nemusíme vidět,“ popsal dál Milan. Rozhovor s porotou se nakonec ubral až k andělům a poptávce Pavola Habery, zda by s tím svým mohl mluvit. Jak to dopadlo a jak Milan zazpíval, se podívejte na videích. ■