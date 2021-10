Tentokrát nepřekvapila šaty, ale účesem! Jitka Čvančarová šla na blond

Jitka Čvančarová Profimedia.cz

"Přijela jsem na křest přímo z natáčení, jsem od 3 od rána na nohou. Stihla jsem to jen tak tak, takže jdu ve filmové image," vysvětlila Super.cz důvod svého nového looku herečka.

Světlé mikádo si užije jen chvíli. "Blondýnka budu ještě 15 dní a pak se vrátím ke své původní barvě," prozradila Čvančarová, která je v jednom kole, roztočené má hned dva filmy. "V jednom jsem ragbyová hráčka a druhý film je komedie Hádkovi, ze které je právě tato dnešní image. Na place se skvěle bavíme, tak doufám, že se budou bavit i diváci," usmívala se Čvančarová.

Společně s moderátorem Alešem Cibulkou se stala kmotrou knihy a svou kamarádku Kateřinu Cajthamlovou dorazila na křest podpořit. "S Kateřinou jsme si zkrátka padly do noty. Byla to láska na první pohled, dá se říct. Seznámily jsme se díky manželovi, který s Kateřinou tančil ve StarDance. On je takovou naší spojkou, " dodala Jitka Čvančarová. ■