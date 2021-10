Eminem otevřel v Detroitu restauraci a sám bral objednávky od nenasytných fanoušků v prodejním okénku

Eminem Profimedia.cz

Eminem (48) má rozhodně smysl pro humor, vzhledem k tomu, že svou restauraci v Detroitu pojmenoval jako část verše ze své písně Lose Yourself. Restaurace se totiž jmenuje Mom´s Spaghetti a celý verš v písni zněl: His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy / There´s vomit on his sweater already, mom´s spaghetti.