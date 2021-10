Poznali byste hvězdu Slunečné? Jakuba Prachaře v nadupaném sporťáku sváděla oblíbená herečka. A nebyla to Sara Sandeva

Jakub Prachař a Sara Sandeva ve Dvojce na zabití FTV Prima

Nadupanému autu smí Prachař podávat pokyny, na které odpovídá. Burešová si svůdnou auto-mluvu užila.

„Nahodila jsem svůj dabingový hlas a jela. Točilo se to o pauze, kterou jsem měla během natáčení Slunečné. Je možné, že mě diváci nepoznají. Mám tam takový svůdný hlas, který po mně chtěli,“ vzpomíná Eva Burešová.

„Byl oběd a za mnou přišli, zda bych nechtěla namluvit auto. Byla jsem z toho nadšená. Natáčení trvalo chvilku. Každou větu jsem řekla dvakrát a bylo to. Vyrůstala jsem na seriálu Knight Rider a po tomhle jsem toužila. Je hezký, když se naše profese prolínají, tak proč bych tohle neudělala?“ neskrývala nadšení.

Burešová je zvědavá, zda ji diváci po hlase poznají. „Když jsme to natáčeli, tak jsem si přečetla obraz, abych věděla, co je tam za situace. Moc se těším a určitě se na to podívám,“ usmívá se herečka. Vedle Prachaře seděla na sedačce jeho seriálová kolegyně Sara Sandeva (24). S tou se Prachař během natáčení sblížil a nyní už nějaký ten pátek tvoří krásný pár. ■