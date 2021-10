Sexy Australan je jedním z nejúspěšnějších modelů světa: V osmnácti chodil s Paris Hilton, teď si vzal muže

Jordan Barrett Profimedia.cz

Australský krasavec Jordan Barrett (24) byl ozdobou přehlídky značky Balmain na týdnu módy v Paříži. Čtyřiadvacetiletý blonďák je hvězdou modelingového světa už od svých 14 let, kdy jej objevil hledač talentů.

Jordan se narodil v Byron Bay, kde také modelingového scouta potkal v obchodě a ten mu dal svou vizitku, kterou v kapse u džín našla jeho maminka. Muže se prý obával, protože v tu chvíli kradl v obchodě sirky a vzhledem k jeho vyptávání se, si myslel, že je to ochranka obchodu. „Ptal se mě na tolik otázek ohledně mé mámy a na věci, kterým jsem nerozuměl. Myslel jsem, že je ochranka, tak jsem se chtěl rychle vytratit,“ prozradil před lety Barrett.

Jeho matka po pár týdnech scoutovi napsala a po zaslání pár jeho fotografií se Australanovi rozjela jeho kariéra. V roce 2011 se už přestěhoval do Sydney a v 17 letech měl svou první modelingovou práci v Tokiu. Na podpis smlouvy s modelingovou agenturou IMG si počkal až do 18 let. „Můj agent mě dráždil, že se nechce starat o patnáctiletého zlodějíčka,“ smál se tehdy pozdnímu podpisu smlouvy.

Jeho kariéra šla pak strmě vzhůru a objevoval se na přehlídkách značek Tom Ford, Tommy Hilfiger, Balmain, Versace či Moschino. Pro svou atypickou tvář byl přezdíván Baby Kate s odkazem na modelku Kate Moss (47). Do její modelingové agentury nyní i patří.

V minulosti byl Jordan vídán se svými modelingovými kolegyněmi jako Bellou Hadid, Larou Stone či Stellou Maxwell (31). Na začátku své kariéry byl dokonce spojován s Paris Hilton (40).

Za svého životního partnera si ale zvolil muže. Na Ibize si letos vzal Fernanda Casablancase, který je synem úspěšného modelingového agenta Johna Casablancase (✝70), který založil Elite Model Management. ■