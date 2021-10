Před čtrnácti dny byl na operaci: Zpěvákova žena teď má doma místo dvou dětí tři

Josef Vágner Super.cz

Je to čtrnáct dní, co musel zpěvák Josef Vágner (31) na operaci křížového vazu v koleni. Ten si přetrhl před lety, s nohou začal mít ale takové problémy, že operace byla nevyhnutelná. Přestože by měl ještě odpočívat doma, divadelní premiéru muzikálu Láska nebeská nevynechal.